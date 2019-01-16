〈北部〉武陵櫻花季 宜蘭三星發賞櫻專車

2019-01-16

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台中武陵農場櫻花季二月七日至廿七日登場，三星鄉公所與國光客運合作，每天從三星開出三班「賞櫻專車」，明天上午八點半起開放電話預購，購票專線03-9891488。鄉公所指出，為鼓勵民眾搭乘，購票可享抽獎，最大獎為民宿住宿券。

武陵農場櫻花盛開讓遊客忘返，櫻花季實施總量管制，每天開放六千人進場，包括住宿遊客一千八百人及一日遊遊客四千二百人，住宿遊客可駕駛小客車，其餘遊客必須搭乘大眾運輸工具。

為服務旅客，三星鄉與國光客運合作，每天往返開行三班車次，上午七點半從三星鄉綜合運動場出發，下午三點從武陵農場回程，約五點抵達三星鄉。

鄉公所指出，賞櫻專車車票加門票，每人五百廿元、半票二百八十元，只能透過電話訂購，不接受現場訂票，三星鄉公所獨家代售其中一班專車，明日上午八點半開放電話購票。

鄉長李志鏞指出，從三星搭乘賞櫻專車遊客，購票即可獲贈民宿折價券二張，每張可折三百元，另有餐飲折扣券、客運折價券，還可參加摸彩，最大獎是民宿住宿券。

李志鏞強調，為方便民眾查詢，每天在公所網站公告售票情況，一人限購四張，額滿為止，其他車次可洽國光客運系統購票。

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