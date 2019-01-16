〈北部〉南方澳中國漁工岸置中心 擬解編活化

2019-01-16

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕漁業署所屬南方澳中國漁工岸置中心，因中國漁工人數銳減，導致岸置中心淪為蚊子館。蘇澳區漁會爭取管制區解編，讓岸置中心不再僅限中國漁工使用，活化成「漁民會館」，提供外來漁民住宿。宜蘭縣政府表示，岸置中心管制區預計六月就能解編，會將地方意見反映給中央，盼活化使用符合地方需求。

一九九四年南方澳發生「上好三號」海上船屋因颱風翻船沈沒，造成十名中國漁工死亡，漁工不能上岸安置問題引起重視；經爭取，漁業署二○○一年出資興建南方澳中國漁工岸置中心，打造三棟四層樓建築，產權屬漁業署所有，由縣府委託蘇澳區漁會管理，全盛時期曾容納六百多名中國漁工。

近年中國漁工人數銳減，南方澳中國漁工剩下八十六人，扣除出海作業或住在船上的，目前僅有二十八人住在岸置中心，使用率低，且建築年久失修、環境雜亂，加上兩岸關係條例規定，中心及附近區域須畫為「境外管制區」，僅限中國漁工使用，岸置中心無法挪作它用，淪為地方的「蚊子館」。

蘇澳區漁會總幹事陳春生指出，地方爭取境外管制區解編，岸置中心才能轉型活化，否則花了好幾億興建，荒在那裏實在浪費，漁會希望岸置中心公共化轉型漁民會館，讓南方澳外來漁民住宿，除了造福漁民，也能吸引更多漁船到南方澳捕魚，活絡在地漁業。

縣府農業處長康立和說，管制區預計六月就能解編，但解編後建築如何使用，屬於漁業署權責，縣府會盡速與漁業署及漁會召開協調會，研商未來經營模式。至於解編後，中國漁工安置問題，康立和指出，縣府會將漁港劃設為暫置區域，採隨船安置模式，至於上岸安置空間，將再與漁業署協調。

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