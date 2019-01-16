〈北部〉三星蔥價跌 低於30元將保價收購

2019-01-16

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣三星蔥價格下跌，農民抱怨採收不符成本；農委會農糧署展開應變措施，開放農民申請低速風乾機、晾蔥架等補助。若三星蔥拍賣價每公斤低於卅元，則會啟動保價收購機制，確保供需穩定。

比去年同期下跌六十六％

三星蔥遠近馳名，每年產季為六月至九月，種植面積約六百一十九公頃。去年迄今青蔥拍賣價格走跌，台北果菜市場今年元旦至昨天，「日蔥」平均交易價格為卅九點七元，比去年同期下跌約六十六％。

農民抱怨採收不符成本，「採收一斤賠一斤」。蔥農薛曾東說，青蔥採收後光清洗、包裝，每公斤就要十八元，加上雇工、肥料、種植等成本，每公斤成本就需五十元，近期蔥價下跌幾乎是「賠錢在種」。

農糧署表示，今年蔥價較去年低，主因是去年無颱風，宜蘭秋冬季節日蔥供應量大增所致，而近一個月宜蘭連續豪雨，土壤含水量增加，不利青蔥儲運，影響賣相也使得市價持續走跌，預估春節前市場需求增加，價格可望趨穩。

為解決青蔥產銷失衡，農糧署東區分署昨到三星蔥產區視察。分署長陳昌岑說，為維持青蔥供需穩定，去年已補助三星地區農會大型保鮮包裝機，讓青蔥保存期從七天拉長至卅五天，產量多時先包裝保存，再視市場需求供貨。

申請低速風乾機等有補助

農糧署也提出補助措施，陳昌岑強調，近期開放農民申請低速風乾機、調整式晾蔥架等，補助金額為購買價三分之一，若每公斤拍賣價低於卅元，會啟動保價收購機制。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/