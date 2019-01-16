〈北部〉禁廚餘養豬 花蓮將設5廚餘處理設備

2019-01-16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕憂心非洲豬瘟疫情傳入，花蓮縣政府繼雲林、金門縣後，本月廿日起禁止廚餘養豬，昨天下午在縣議會開協調會時，餐飲業者怒批沒配套，清潔隊也不收，「現在整個冰箱都是廚餘」！環保局則表示，已向環保署申請五座高效能廚餘處理設備將廚餘去化成為堆肥，在新設備還沒到前，將先由各鄉鎮的掩埋場先以掩埋處理。

業者怒批沒配套 清潔隊也不收

縣府本月十日在玉里舉辦豬瘟防疫演習，縣長徐榛蔚指示「應禁止廚餘養豬」！但緩衝期十天，讓花蓮縣成為全國第三個禁止廚餘養豬的縣份，卻引發餐廳及處理業者不滿，還有養豬場「電話被打爆」，縣議會、烹調公會等昨天下午召集業者舉辦說明會。

烹調公會理事長邵士金說，該會三百多個會員有八成都把廚餘交給養豬場，但突然間宣佈廚餘禁止養豬，卻沒配套，要找合格業者卻連費用怎麼算都不清楚；小型業者白薇薇也說，這幾天廚餘實在累積到冰不下，只好提著十公斤廚餘等清潔車出現，清潔隊卻告知「不收餐廳的廚餘」！她說，廚餘量並沒有超過十六公斤卻被拒絕；餐飲業職業工會理事長陳蔡煌也說，現在餐廳的冰箱不是冰食物，是冰廚餘！處理業者也說，希望縣府趕快確認哪些掩埋場可以處理廚餘，才有辦法訂出處理價格。

議員︰憂偷倒 呼籲暫停禁用

議員張美慧說，縣長徐榛蔚果斷禁止廚餘餵豬，宣示防疫決心，但週邊配套卻沒完成，希望配套完成再上路；議員徐雪玉也說，廚餘沒地方倒，憂心夜間有不肖業者偷倒，呼籲暫停禁用；議員蔡啟塔更表示「議會挺業者」，過年快到了，希望縣府收回成命。

廚餘脫水後製作堆肥 日處理10公噸

環保局長饒忠說，花蓮每日平均廚餘量約卅公噸，過去廚餘處理只有簡單的堆肥，效果不好，已向環保署爭取設置五座高效能廚餘處理設備，將廚餘脫水後製作堆肥，每日每一座機器可處理十公噸，五座就有五十公噸。

環保局廢棄物管理科長洪秋琪強調，在廚餘設備設置完成前，每日廚餘量低於十六公斤的餐廳業者，可直接倒垃圾車的廚餘桶，環保局已發文給各鄉鎮公所，但昨天仍有業者反應遭拒收「應該是隨車人員沒有被告知」，強調會再跟各鄉鎮公所確認；量大的仍需委託合法處理業者，但如果餐廳業者自送到掩埋場也可以。

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