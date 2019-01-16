〈北部〉防範非洲豬瘟 苗縣防疫演習

2019-01-16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕非洲豬瘟來勢洶洶，全國上下不敢大意，中央政府更祭出處罰措施針對攜帶疫區中國豬肉相關製品旅客。苗栗縣政府動物保護防疫所昨天在銅鑼鄉苗栗縣生態保育中心舉辦演練，模擬境內發生豬瘟時應變之道。

苗栗縣動物保護防疫所昨天與農業處、環保局、警察局、肉品市場中央畜產屠檢獸醫師以及國軍聯合演練。苗栗縣政府指出，面對非洲豬瘟，苗縣府已召開跨局處非洲豬瘟應變中心會議，因應中國非洲豬瘟嚴峻疫情，而演練更是進一步建構防疫網。

昨天舉辦的演練內容包括防疫宣導、疫情發生時標準作業處理程序、養豬場生物安全機制、分階段廚餘去化等。先從肉品市場發現有疑似染上非洲豬瘟病株開始檢驗，之後前往源頭養豬場調查業者是否曾接觸疫區肉品，再經過撲殺養豬場豬隻、消毒等程序，最後將病死豬掩埋。

演習過程中以苗栗縣境內發生非洲豬瘟疫情，考驗苗栗縣政府如何通報與確診，之後進行一連串防疫作業直到挖洞掩埋病死豬等，使相關單位能夠熟悉防災應變步驟。

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