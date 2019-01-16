〈北部〉苗縣獅潭橘莓戀 週六登場採果樂

2019-01-16

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉桶柑與草莓進入盛產期，獅潭鄉公所及農會十九及二十日將舉辦橘莓戀活動，昨天舉行記者會行銷，縣長徐耀昌指出，兩天活動有抽獎及仙水凍ＤＩＹ等，並提供客家米食品嘗，今年拜天候所賜，獅潭鄉的桶柑及草莓品質及口感均佳，邀請遊客前往享受採果樂，並購買特色伴手禮，增加農民收益。

天候佳 桶柑、草莓質優

獅潭鄉農會總幹事黃煥祥指出，鄉內的柑橘種植面積約一百二十公頃，有桶柑及茂谷等品種，以桶柑為大宗，草莓則有三十公頃，自採價每台斤三百元，桶柑依品質每十台斤三百五十至五百元不等，若向農會購買買十箱送一箱。

獅潭鄉公所及農會十九、二十日將在義民廟前廣場舉辦橘莓戀暨農特產品展售活動，昨天在苗栗縣政府第一辦公大樓舉辦記者會行銷。

獅潭公所表示，兩天活動將安排YOYO家族的大哥哥大姊姊精彩帶動唱，還有樂團表演、山歌演唱，另有「有獎徵答拿購物金」的活動，只要答對獅潭橘莓戀相關問題，就有機會抽中一百元至五百元不等的購物金。

獅潭義民廟有接駁車

獅潭鄉長謝春梅指出，公所也安排接駁專車，民眾可以在會場獅潭義民廟，搭乘接駁車到果園採果，還可到新店老街、洗衫坑、護魚步道等散心走走，享受獅潭鄉好山好水好風情。

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