〈北部〉新竹縣10大易肇事路口 光明六路、縣政二路口連5年榜首

2019-01-16

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣哪個路口最危險？縣府警察局統計，緊鄰中山高竹北交流道的竹北市光明六路與縣政二路口，名列二○一八年十大易肇事路口榜首，且是連續五年蟬聯。

警方：提高見警率 擴大交安宣導

警察局交通隊表示，為降低肇事率，將提高見警率，擴大交通安全宣導。

肇事原因以未注意車前狀況最多

交通隊表示，原則上車流量越大的路口，肇事率越高，二○一八年十大易肇事路口，共發生三百八十五件，較二○一七年增加七十一件，造成一人死亡，一百七十五人受傷；分析肇事原因，以未注意車前狀況最多，還有未依規定讓車、左轉彎未依規定、闖紅燈及未保持行車安全距離。

10大易肇事路口 竹北市佔9處

十大易肇事路口中，竹北市囊括九處，新豐鄉一處。前五名排名順序和二○一七年一樣，後五名順序則有變化，台一線的路口佔了五處。

交通隊表示，居冠的竹北市光明六路與縣政二路口發生六十九件，較二○一七年增加六件，分析是因位在交流道旁，雙向車流量大，且快、慢車道的交織點太多，加上互相爭道未禮讓，易發生擦撞。

不過，受傷事故十件，較二○一七年少三十二件，研析應是機車與汽車道增設軟管，車道分流，且光明六路西往東向於上午七到九點及下午五到八點半禁止左轉縣政二路。

警方表示，竹北市台一線中華路與興隆路口、自強南路與文興路口，分居第二名（五十五件）、第三名（五十四件），前者經頭前溪大橋、後者經經國大橋後，連接台六十八線快速道路，路口複雜、車多，事故頻傳。

10大易肇事路口表格

新竹縣緊鄰中山高竹北交流道的竹北市光明六路與縣政二路口，名列去年十大易肇事路口之首，已蟬聯五年榜首。（記者廖雪茹攝）

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