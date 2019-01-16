〈北部〉《桃園》閒置地遭濫倒 三區交界沒人管

2019-01-16

〔記者許倬勛／龍潭報導〕龍潭區市府去年三月新增祥和里，里長林鴻斌近期發現祥和里與平鎮區東勢里、大溪區瑞源里交界處，有處閒置土地成為三不管地帶，常遭濫倒垃圾及焚燒電纜，林鴻斌向市府環保局檢舉，要求清潔隊及區公所找出地主開罰。環保局表示，會協同相關單位勘查界定清楚，同時加強稽查。

林鴻斌檢視該處被濫倒的廢棄物有保麗龍、汽車廢料及電子零件等，濫倒者似乎擔心環保局追查，疑在半夜「放火滅跡」，現場殘留濃濃塑膠臭味。

林鴻斌說，濫倒點位處偏郊、少有人進出，且位處三區的交界，到底屬哪個公所管轄、地主是誰都不清楚，已請龍潭、大溪、平鎮三區地政事務所調閱地籍資料清查，也建議相關單位界定里界範圍，再透過里巡守隊加強巡邏防範。

環保局表示，清潔隊接獲廢棄物通報後，會調閱地籍資料查出地主身分，若屬公有土地會由管轄該處的清潔隊清運；若屬私有土地，會對地主要求限期改善，如不改善，可依廢棄物清理法連續開罰，處以一千二百元至六千元罰鍰。

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