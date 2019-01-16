〈北部〉《桃園》照「騙」、遲到 年菜訂購當心一肚子氣

2019-01-16

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕農曆春節將近，各大網購平台、超商、賣場及飯店業者紛紛推出年菜預購，讓民眾可以輕鬆準備年夜飯。市府法務局消費者保護室主任邱玉霞提醒民眾，訂購年菜時，應選擇賣家資訊清楚、菜色內容充分揭露者，且要預留較寬裕的宅配時間，以利團圓飯豐盛上菜。

桃園市去年與年菜預購有關的爭議申訴案件有二件，其中一件申訴者因看到網路上年菜圖片食材豐富，不料訂購後實際收到的年菜根本是「照騙」，氣得找上消保官申訴；另一件申訴是，因年假期間全家規劃出國，本想提早吃年夜飯，也在訂購年菜時指定到貨時間，但業者卻未如期送達，導致全家人集合後沒菜可吃。

消保官提醒 選擇清楚標示

邱玉霞說，前者因網站圖片已下架，民眾求償無門「只能認虧」，後者經業者與消費者達成和解。她提醒，民眾都會在除夕夜全家溫馨圍爐共享佳餚，但在訂購年菜前，應選擇賣家資訊、年菜內容物、數量與規格及價錢都清楚標示的業者，並在訂購前務必看清楚說明，避免落入圖片及文字陷阱，而影響過年心情。

宅配到府 預留較寬裕時間

邱玉霞也說，有些年菜業者提供到店自取、有些僅提供宅配服務，因此也提醒民眾，春節前是物流業高峰期，消費者若選擇宅配到府，應預留較寬裕的到貨時間，若訂購的年菜是低溫冷凍宅配，也要注意請家人幫忙收貨，以免因社區管理員代收無保存設備而影響品質。

有消費問題 可打1950申訴

邱玉霞表示，民眾收到年菜後，也應儘速檢查包裝是否完整，或內容物是否有短少、腐敗情形，若有瑕疵應即時通知業者。若有消費問題，可撥打消費者服務專線：一九五○。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/