〈北部〉《桃園》回收物創作、拍短片 寒假作業好好玩

2019-01-16

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕下週一起高中職以下學生就開始為期廿一天的寒假，桃園市許多學校紛紛推動特色寒假作業讓學生「動手做」，長期推動海洋教育的新屋區笨港國小的作業是讓學童從淨灘撿拾的回收物，鼓勵創意激盪，並融入客家文化，自行設計作品；桃園區建國國小則要求學子發掘地方之美、拍下卅秒影片，學生直呼：「比起一般手寫的作業，能自己拍影片更好玩！」

笨港國小 淨灘一舉兩得

位在永安漁港旁的笨港國小，是全國唯一客家漁村學校，全校學生數僅六十一人。校長黃素敷表示，學校出的寒假作業以「笨港尋根海客情」為主題，寒假期間會舉辦親子淨灘活動，讓學生們利用撿拾的回收物，融入客家及漁村文化進行手工創作，「不僅能讓學生親近海洋、了解當地文化，也可增進親子間的親密關係」。

該校五年級學生盧承瑀提前製作了「客家布馬」，運用撿拾來的漂流木、枯葉、松果落果及學校演出後用剩的客家布等素材，做出龍蝦、生魚片、湯圓、菜包等精緻佳餚，不論是海鮮或是客家美食，一應俱全，完全融入在地特色。同班的王靖宇製作名為「台灣的美麗與哀愁」，利用客家布料、菜瓜布、貝殼等做出一隻鯨魚，漂游在太平洋中，她介紹自己的作品是想讓大家正視海洋環境的重要性，別因為人為污染，造成海洋生物生存不易。李芊儒則是利用松果落果、碎石、貝殼做出一片名為「環保從台灣出發」的沙灘作品，裡頭還有客語發音近似笨港的「鱝鯊」，相當細緻，同時也傳遞守護海洋的理念。

建國國小 合力拍家鄉味

建國國小出的寒假作業為「小小龍狀遊記」，讓學生們化身為素人導演，利用手機記錄發生在學校及社區的事，以學子視角深入社區生活周遭，每人拍攝卅秒影片，最後全班「一拍集合」，製成充滿家鄉味的完整影片。同樣位於桃園後站的福豐國中，鼓勵學生勇於創新，以「桃園豐情：後站新食力」，讓學生嘗試撰寫企畫書，運用後站濃厚的東南亞風情，讓大家認識多元的異國風貌。

還有創意年菜、實用發明

中壢區林森國小則以「親子同FUN迎新年」為題，配合年節依年級別規劃不同的寒假作業，低年級是親子故事繪本，中年級是親子共做蔬果創意年菜、創意春聯，高年級須將老舊不用的用品改成新用品。而推出生活科技多年的桃園區建國國中，寒假作業以「創意Maker獨一無二」，讓學生製作「不插電手機音箱」、「USB動物造型玻璃燈座」等生活用品，相當實用。

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