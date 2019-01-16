〈北部〉竹市議會程序委員會 國民黨6席全拿挨批一言堂

2019-01-16

〔記者洪美秀／竹市報導〕第十屆新竹市議會昨天舉行第一次臨時會，並選出各委員會召集人，在四個委員會、十二席召集人中，國民黨拿下九席、民進黨一席，另程序委員會六席全由國民黨拿下。民進黨團與綠黨會後抗議國民黨不尊重少數、拒絕溝通，議會已成「一言堂」，是民主倒退表現。

時力：保障小黨權益 將提案修改

時代力量黨團總召廖子齊則說，程序委員會全由國民黨拿下，形同議程全由國民黨議員草擬，不合常理。將提案修改程序委員會設置辦法，保障小黨權益。

民進黨：應尊重小黨 禮讓席次

民進黨議會黨團總召李妍慧與其他民進黨市議員曾資程、施乃如、鄭美娟、陳建名、劉康彥，昨與綠黨共同召集人、市議員劉崇顯發表共同聲明表達抗議。

李妍慧表示，依往例多數黨會尊重少數黨，禮讓召集人席次，如第八、九屆，國民黨、民進黨與新民意黨團均分配到召委席次，此次不只推翻過去慣例，席次分配也不符合比例原則。

未來議程議事 小黨將無發言空間

李妍慧說，民進黨在程序委員會也遭全面封殺，未來連決定議程日期順序或議事內容，將沒有發言空間；曾資程說，議會是合議制，若變成一言堂，社會觀感不佳。

劉崇顯說，只有保障多元聲音，小黨才有發言空間，國民黨把持程序委員會所有席次，將讓民眾對政治更加不信任。

民進黨議會黨團幹事長劉康彥說，一個委員會可有三席召集人，即便民進黨在教育委員會八席中佔三席，比例上應有一席卻遭封殺，根本是民主倒退，呼籲尊重小黨參政空間。

國民黨：民進黨未爭取 批判失公道

新竹市議會國民黨團書記長張祖琰說，本屆議會國民黨團佔廿席，民進黨團六席，國民黨是絕對多數，民進黨團事先未表達爭取程序委員席次的意願，如此說國民黨並不公道。

  • 新竹市議會民進黨團六名市議員與綠黨共同召集人劉崇顯（右三）對國民黨在議會獨攬程序委員會及四個委員會召集人的席次表達抗議與遺憾，並且認為是民主倒退，議會形同「一言堂」。（記者洪美秀攝）

    新竹市議會民進黨團六名市議員與綠黨共同召集人劉崇顯（右三）對國民黨在議會獨攬程序委員會及四個委員會召集人的席次表達抗議與遺憾，並且認為是民主倒退，議會形同「一言堂」。（記者洪美秀攝）

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