〈北部〉竹市議會程序委員會 國民黨6席全拿挨批一言堂

2019-01-16

〔記者洪美秀／竹市報導〕第十屆新竹市議會昨天舉行第一次臨時會，並選出各委員會召集人，在四個委員會、十二席召集人中，國民黨拿下九席、民進黨一席，另程序委員會六席全由國民黨拿下。民進黨團與綠黨會後抗議國民黨不尊重少數、拒絕溝通，議會已成「一言堂」，是民主倒退表現。

時力：保障小黨權益 將提案修改

時代力量黨團總召廖子齊則說，程序委員會全由國民黨拿下，形同議程全由國民黨議員草擬，不合常理。將提案修改程序委員會設置辦法，保障小黨權益。

民進黨：應尊重小黨 禮讓席次

民進黨議會黨團總召李妍慧與其他民進黨市議員曾資程、施乃如、鄭美娟、陳建名、劉康彥，昨與綠黨共同召集人、市議員劉崇顯發表共同聲明表達抗議。

李妍慧表示，依往例多數黨會尊重少數黨，禮讓召集人席次，如第八、九屆，國民黨、民進黨與新民意黨團均分配到召委席次，此次不只推翻過去慣例，席次分配也不符合比例原則。

未來議程議事 小黨將無發言空間

李妍慧說，民進黨在程序委員會也遭全面封殺，未來連決定議程日期順序或議事內容，將沒有發言空間；曾資程說，議會是合議制，若變成一言堂，社會觀感不佳。

劉崇顯說，只有保障多元聲音，小黨才有發言空間，國民黨把持程序委員會所有席次，將讓民眾對政治更加不信任。

民進黨議會黨團幹事長劉康彥說，一個委員會可有三席召集人，即便民進黨在教育委員會八席中佔三席，比例上應有一席卻遭封殺，根本是民主倒退，呼籲尊重小黨參政空間。

國民黨：民進黨未爭取 批判失公道

新竹市議會國民黨團書記長張祖琰說，本屆議會國民黨團佔廿席，民進黨團六席，國民黨是絕對多數，民進黨團事先未表達爭取程序委員席次的意願，如此說國民黨並不公道。

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