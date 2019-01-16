〈北部〉中壢龍岡路二期拓寬 新工處：春節前通車

2019-01-16

〔記者李容萍／中壢報導〕市府新建工程處進行的「中壢區龍岡路（龍岡路三段卅七巷至龍慈路）拓寬工程」完工期限在即，尚有路面瀝青混凝土（面層鋪築、底層刨修）、標線繪製與標誌設立、人行道鋪面及植栽等未完成，卻傳出承攬廠商爆發財務問題，自九日起工程斷斷續續，引發地方關切停工疑慮；對此，新工處澄清工程仍持續進行中，農曆年前將可開放通車。

桃園升格後，市府推動中壢區龍岡路（北起環中東路、南至龍岡圓環）拓寬工程，考量全長約二．七公里、拓寬工程須逾四十二億元，經費龐大（用地費約卅七億元），採分三期進行。其中，一期的龍岡路自龍慈路口至龍岡圓環已於二○一六年七月完成；第二期龍岡路三段卅七巷口至龍慈路口二○一七年十一月開工；第三期龍岡路三段卅七巷口至環中東路仍規劃設計中，待龍岡路全線拓寬後，將有效紓解龍岡地區居民通往中壢市區、平鎮市區及八德市區的交通流量。

新工處指出，第二期拓寬工程全長八一二公尺，原路寬八至十五公尺，拓寬為卅公尺，含雙向各兩車道及人行道，原訂今年八月完工，市府為減少交通衝擊及附近居民的不便，經變更設計，縮短至三月十八日完工。

廠商財務出問題 但工程持續

新工處表示，第二期工程進度已近尾聲，但因承攬廠商元麒營造發生財務問題，近日出工人數由原約十二至廿人，縮減約五至十人左右，但工程仍持續進行，而考量廠商履約能力，新工處除積極洽詢廠商及監造檢討工程進度，並函文催辦工程計畫等，也同步研議接手處理未完成工項，預計農曆年前可開放通車。

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