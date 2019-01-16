〈北部〉護古厝據點 大溪蘭室變身老屋情報館

2019-01-16

〔記者李容萍／大溪報導〕文化部去年起推動私有老建築保存再生計畫，長期在大溪耕耘的台灣古厝再生協會選址大溪百年街屋「蘭室」成立老屋情報館，訂於明（十七）日上午十一點掛牌成立，歡迎老屋愛好者上門「探聽」，也希望成為老屋愛好者的有力據點，進一步推動老屋保存工作。

修繕、活化交流平台

台灣古厝再生協會代表人黃士娟表示，老屋情報館將作為老房子保存、修繕、活化及故事採集的交流平台，因為全台有眾多具有歷史意義的老屋，但因年久失修日漸頹圮，成為城市中的荒域，許多屋主也因不知修繕辦法而任其敗壞或消失。其實，這些老屋若能被保存、修復，並指認意義，它們存在的本身就是城市的時光機，見證台灣歷史各階段的常民百態。

另提供老屋出診服務

黃士娟說，老屋情報館服務時間為週二至週五上午十點半至下午五點，除了提供諮詢外，也展示大溪老街建築特色、老屋檢測、蘭室的修復經驗為主題的影片及展示品，讓民眾可以實際了解老屋修繕的方式與技術，另也提供老屋出診的服務，協助有意進行老屋修繕的民眾，免於獨自摸索碰撞之苦。

百年蘭室修復經驗分享

經市府指定為歷史建築的蘭室，其保存和修復，正是由一群老屋愛好者促成，希望透過保存一棟街屋，進一步擴展為探索大溪老街區的完整身世。這棟一九一八年日治時代大溪市區改正的第一間牌樓街屋，百年後又成為老屋保存再生的先驅，不僅呼應了原屋主呂鷹揚建屋時的遠見，也希望將老屋修繕和活化的經驗整理成可利用的「助屋」諮詢，成為屋主、老屋愛好者、修復匠師及公部門的交流平台。

蘭室牌樓立面為閩南、巴洛克新古典混搭的藝術風格裝飾，並有老鷹雕塑及「呂」字寓意主人姓氏，更難得的是有著大溪僅存的中庭「捲棚」形式亭子；呂鷹揚之子呂鐵州（一八九九至一九四二年）為日治時期知名的東洋畫家，國立台灣美術館曾舉辦呂鐵州畫展，其舊居蘭室能保存與再利用，別具意義。

明天開幕邀專家開講

老屋情報館開幕日將邀請老建築保存再生計畫全國輔導團隊建築師詹益忠、中原大學教授葉俊麟，分別說明全國和桃市的推動現況，對老屋保存再生計畫有興趣民眾，可把握機會前來聆聽。

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