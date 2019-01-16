〈中部〉《台中》防治荔枝椿象 每公頃補助2千

2019-01-16

〔記者歐素美／台中報導〕市府農業局加強防治荔枝椿象危害，除收購卵片外，今年並提高資材補助，每公頃最高補助從原有五百提高至兩千元，並預計施放兩百萬隻以上的平腹小蜂，加強生物防治，並訂定一月廿五日至三月四日為台中市共同防治期，呼籲農友共同加強開花期前的噴藥防治。

農業局說，荔枝椿象吸食荔枝、龍眼等無患子科經濟作物，導致落花、落果及嫩枝枯萎，嚴重影響收成，近日台中區農業改良場已在荔枝、龍眼樹茂密的葉背發現越冬荔枝椿象蠢蠢欲動，並發出預警，農業局開會邀集試驗改良場所專家及各區農會商討今年度防治規劃。

農業局呼籲農友把握荔枝椿象最虛弱的黃金防治期進行二至三次的噴藥共同防治，並在開花前十日停藥，避免誤傷授粉蜂群及造成蜂蜜農藥殘留。

因國內以小農居多，農友耕作面積不大，農業局為提高防治誘因，今年並將防治荔枝椿象的資材補助，從原本補助三分之一提高至補助三分之二，每公頃最高補助也從五百元提高至兩千元，農友可於三月份向各地農會申請補助。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/