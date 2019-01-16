〈中部〉《台中》連假賞花博 火車后里、豐原全停靠

2019-01-16

〔記者張菁雅／台中報導〕今年起，台中市民、全球十二歲以下兒童可免費參觀花博，交通局長葉昭甫十五日表示，免費措施上路後，單日平均入園人次增加約卅四．九％，為了因應參觀人潮增加，市府採取四項措施，包括台鐵加開區間車班次、市區接駁班次加密、調整后里馬場接駁站配置、后里車站開放遊覽車上下客等，希望有效疏運花博參觀人潮。

葉昭甫說，市府已設置「台中市民通道」，便利民眾入園，免費措施上路以來，民眾入園順暢。他表示，去年十一、十二月以花博卡免費入園有五十三萬五千人次，單日平均為九千多人次；而今年一月一日至十日免費入園約十二萬四千一百人次，單日平均約一萬二千四百一十人次，增加約卅四．九％。

葉昭甫指出，參觀花博的民眾六十％是搭乘公共運輸工具，如火車、接駁車等，市府因此規劃四項交通措施，包括台鐵列車在連假期間班班停靠后里、豐原車站，並加開十二班次區間車，平均約十至十五分鐘一班；市區接駁車班次依需求加密、調整后里馬場接駁站配置、后里車站開放遊覽車上下客等，希望有效疏運花博參觀人潮。

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