〈中部〉《台中》「衣」起發電 興大秀奈米防水發電布料

2019-01-16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學材料系團隊開發「奈米防水發電布料」，透過特殊布料擷取風吹雨打下或舉手投足間因摩擦產生的靜電，轉換成為可以用的電力；目前已能供小型電子元件如ＬＥＤ燈發光或手錶運轉等；相關研究一月刊登國際頂尖期刊「尖端科學」（Advanced Science）。

有效運用靜電成電能

因民眾生活中也常有突如其來接觸到靜電的經驗，靜電能否有效利用，興大材料系助理教授賴盈至與研究生蕭勇麒、吳幸玫等人組成的團隊，從摩擦產生靜電的原理著手研究自然發電運用之道。

賴盈至指出，台灣有風吹、雨水等豐富的大自然資源，雖有風力或水力發電，但硬體造價昂貴，另不少偏遠地區若無法拉電線，就沒辦法享受電力便利，思考如何低成本善用天然資源。

團隊設計可產生電能的奈米發電布料，布料塗抹高分子防水塗料，特殊塗料能讓靜電更易形成，再透過多層結構的布料擷取靜電轉換成電能。

賴盈至說，因是奈米結構，布料可擷取大自然常見、卻無法被有效利用的微弱機械能，如風吹雨打布面，或人體運動摩擦布料形成的靜電機械能，等於在風吹雨打中或舉手投足間，均有電能產生再利用。

賴盈至說，經實驗一平方公尺大小的「奈米防水發電布」，經每秒十五．四公尺的風速吹拂，可產生約九百伏特的電力；經每秒一百廿毫升的雨量拍打瞬間，可產生約七百伏特電力。

鞋子衣服發光、手錶可運行

賴盈至說，一般只要四、五十伏特的電力，就足以同時讓數十顆ＬＥＤ燈泡發光；可用在鞋子、衣服發光，助夜間辨識或街頭店家的招牌閃爍燈等，甚至還可製成錶帶以支撐手錶運轉。

賴盈至說，若製成生活常見的旗幟、雨傘、雨衣、遮雨棚以及衣物等，等於能隨時發電；他還研究可接如行動電源等儲電電池，轉換得到的電力即使當下不用，也能儲電再廣泛利用。

或在特殊布料結合自驅動感測器製成智慧衣物，即使不另供給電源，只要手指觸摸布面，產生的電訊號就可操控手機、電腦等裝置，讓大自然的力量變成有效利用的綠色能源。

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