〈中部〉《台中》飛天豬小提燈 15萬盞2/16放送

2019-01-16

〔記者張菁雅／台中報導〕由中市政府舉辦的「中台灣元宵燈會」今年邁入第廿年，每年活動均吸引逾百萬遊客賞燈，市府觀旅局長林筱淇昨天宣布，今年燈會將於二月十六日至廿四日重返文心森林公園舉行，主燈為高十二公尺的「御天飛行豬」，去年停發的小提燈也會恢復發送。

中台灣元宵燈會自一九九九年開始舉辦，場地原在台中公園，二○○七年移至文心森林公園，前市長林佳龍上任後，又將主燈區移回台中公園，同時在原縣區另設立一個燈區，形成雙燈區，觀旅局表示，前市府認為已在舊市區舉辦很多活動，去年即決定回到文心森林公園，且只有一個燈區，以集中資源。

燈會重返文心森林公園

林筱淇指出，中台灣元宵燈會每年皆吸引逾百萬遊客賞燈，整體滿意度高達八成；二○○七年豬年移至文心森林公園，成功吸引人潮，今年又適逢豬年，也是中台灣元宵燈會廿週年，重返文心森林公園舉辦格外有意義。

「御天飛行豬」12米高

林筱淇說，今年元宵燈會在二月十六日開幕，十九日舉辦元宵燈會，廿四日閉幕，市府將打造一座十二公尺高的主燈「御天飛行豬」，以飛行員象徵的飛行外套表達無懼挑戰，堅持不懈的向前翱翔，造型相當可愛；另有卅二座四公尺至八公尺的主題燈、六座有頂光廊、八處光環境及四處迎賓門，其中，配合台中花博，特別規劃十二座石虎家族主題燈。

燈會期間發放小提燈

而民眾最關心的小提燈，去年因預算問題而停擺，今年將恢復發放，林筱淇表示，今年小提燈名為「飛天豬」，特色是轉動拉繩，飛天豬的嘴巴與翅膀會擺動，將製作十五萬盞，二月十六日至十九日在燈會現場發送。

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