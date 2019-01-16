〈中部〉無業男遭碎念 持菜刀砍傷老父

2019-01-16

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣永靖鄉一名四十二歲邱姓男子因長期無業，經常在家喝酒，八十一歲的父親出言指責，引起邱男不滿，本月十四日竟然到廚房拿一把菜刀，朝著老父猛砍，警方獲報前往制止，並將邱父送往醫院急救，幸無生命危險，檢方偵辦之後，昨天將邱男聲押獲准。

警方指出，邱男長期無工作，本月十四日下午獨自在永靖鄉自宅喝酒，其父親看見兒子又在喝酒，大聲斥責他「不長進」，邱男竟跑到廚房拿菜刀，對年邁的老父下手，砍到刀柄都斷裂，相當兇狠。邱父大喊救命，鄰居聽到趕緊報警，警方獲報到場，邱男仍在住處，被員警以現行犯逮捕。

員林基督教醫院急診醫師李旭雲指出，傷者傷口集中在頭部，另臉部、雙手也受傷，頭部最深傷口甚至被削掉一塊頭骨，所幸無明顯腦出血，目前在普通病房住院治療中，無生命危險。

警方表示，邱男被捕後承認不滿老父經常罵他，一時氣憤才會拿菜刀砍傷父親。

檢方偵訊後，認為邱男涉有殺害直系血親尊親屬未遂罪嫌，且有勾串證人之虞，向彰化地法聲押獲准。

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