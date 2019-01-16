〈中部〉南投九九峰步道 找新路接584高地

2019-01-16

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮平林里九九峰森林步道延伸有新契機！地方一再建議步道沿稜線延伸到對面五八四高地，南投林管處認為地質不穩且坡度太陡峭而無法施作，平林里長謝瑞棋等人表示，已找到新的路徑，可避開陡峭和危險因素，林管處人員同意近期踏勘。

位在南投縣草屯鎮平林里的九九峰森林步道，去年由南投林管處進行木棧道和平台等改善工程，工程去年十月完成，十一月驗收完畢，立委蔡培慧昨日與林管處人員、平林里長謝瑞棋等人一起健行，體驗行走於加寬且木棧道換新的步道感受，也在增加面積的平台遠眺風景。

謝瑞棋和蔡培慧建議露天平台能加上遮雨棚，南投林管處回應，休憩平台的棚蓋會在新年度列入增修工程。

謝瑞棋強調，地方已找到一條可延伸到五八四高地的路徑，不只較不陡峭，且可避開地質不穩等危險因素，蔡培慧認為這是新契機，力促林管處儘快由地方人士帶路踏勘。林管處人員允諾近期進行實地勘察，若能克服原來的陡峭和危險等問題，應該就能規畫延伸。

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