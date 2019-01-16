〈中部〉彰化白天抓酒駕成效佳 加碼再辦

2019-01-16

〔記者湯世名／彰化報導〕農曆年前尾牙飲酒熱季，彰化縣警局十三日全縣同步在二十七個路段實施白天酒測勤務，共取締二十五件酒駕案件，其中有十九件依刑法公共危險罪移送法辦。由於成果豐碩，為達到嚇阻效果，警方決定加碼，近期再實施全縣同步白天取締酒駕勤務。

13日取締25件 下波鎖定餐廳旁

彰化警方於十三日實施的取締酒駕勤務時間為當天下午二時至晚間六時，共出動二○五名警力，在這二十七個路段查獲的二十五件酒駕件數中，以福興鄉與花壇鄉交界處的番花路四件、省道台七十四線中彰快速道路彰化市旁三件、埤頭鄉彰水路段三件最多，只要酒測值超過○．二五毫克，就依公共危險罪移送法辦。

彰化縣警局前年首度將酒測重點時間從晚間改到大白天實施，總計三年來，共取締酒駕違規八十二件，其中有五十二件依公共危險罪移送法辦，比例高達逾六成。

警方指出，連續三年實施白天取締酒測勤務，對於嚇阻酒後駕車具有正面效果，今年適逢尾牙熱季，他們日前實施酒測後，由於效果頗佳，因此決定尾牙後的農曆年前，將實施另一波白天全縣同步在相關大型餐廳、知名小吃店等易飲酒的場所附近，以及省道台六十一線西濱快速道路、七十四甲線東外環道等重要道路匝道取締酒駕勤務，至於實施日期也照例不對外公布，以不按理出牌方式讓酒駕降至最低。

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