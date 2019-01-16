〈中部〉10萬鈔票藏床底遭蟲蛀 老婦求助

2019-01-16

〔記者廖淑玲／雲林報導〕蟲蟲咬爛十萬千元大鈔，老本變廢紙，急壞老婆婆！銀行人員提醒長輩如果有藏錢的習慣，要定期查看錢有無受損或被蟲蟲啃咬，以免血本無歸。

一名年逾七十歲的老婦昨天帶著一包用日曆紙包的千元紙鈔到台灣銀行要兌換，紙鈔毀損嚴重，部分紙鈔甚至爛成一團，行員幫忙示範如何黏貼毀損紙鈔，先讓阿嬤換領兩萬七千元，其餘請阿嬤回家慢慢黏，阿嬤先領回部分現金，笑說「下次再來」。

老婦說，兒子在北部工作，她平時打零工，一天賺個六、七百元，好不容易存下十萬元，因為不識字，怕被兒子知道，也沒有在銀行開戶，沒想到前幾天把錢從床底下拿出來，發現千元鈔全被蟑螂和蟲蛀咬，著急不已，昨天中午帶著這些千元鈔求助台銀，不要讓她的「老本」變廢紙。

行員先教阿嬤如何將鈔票黏貼在A4的白紙上，但破碎的千元鈔有的只剩邊緣碎片，有的連數字都被蛀掉，因為年關近銀行臨櫃客戶多，行員請阿嬤回家再如法炮製。

台灣銀行人員指出，污損破損不適流通紙幣收兌標準依中央銀行規定辦理，即破損但餘留部分在四分之三以上照全額收兌、二分之一以上未達四分之三者半額收兌；若遭火焚、水漬等原因依肉眼或一般機器設備難以辨別真偽者，送法務部調查局鑑定化驗，希望讓老太太的辛苦錢損失降到最低。

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