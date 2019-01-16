〈中部〉ROTC軍官培訓 嘉大成立教育中心

2019-01-16

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕國防部推動大學儲備軍官訓練團（ROTC），昨天在嘉義大學林森校區掛牌成立「ROTC教育中心」，將於二月開課，屆時中南部縣市儲備軍官參訓學生就能鄰近家鄉受訓，至少卅人受惠。

總統府戰略顧問蒲澤春上將、嘉大校長艾群、南亞技術學院校長簡仁德等人，共同為ROTC教育中心揭牌，期盼為國家培育優秀人才，吸引更多有志報國的青年加入國軍行列，現場並有多位嘉大ROTC學子出席。

艾群說，國防部及南亞技術學院與嘉大合作成立ROTC教育中心，主要考量讓中南部參訓學生鄰近家鄉受訓，以利在地專心學習，提升訓練品質及參訓意願，為培養優質專業國軍軍官及國防安全奠定良好根基。

嘉大企業管理學系學生闕韵璇表示，經報考ROTC錄取後，利用在學期間每週六和寒暑假，到台中成功嶺接受軍事化教育及訓練，在校期間學雜費均由國防部全額補助，另提供每學期文具書籍費及每月生活助學金，減輕家庭經濟負擔，ROTC教育中心設在嘉大，以後不用嘉義、台中兩地奔波往返。

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