〈中部〉終於有公車 東勢四美村長者樂

2019-01-16

〔記者林國賢、黃淑莉／雲林報導〕「終於有公車！」雲林監理站協調台西客運延伸虎尾—麥寮線增設東勢四美站，昨十二位村民開心搭乘首班車初體驗。

台西客運延伸設站 方便村民

四美村長吳鐵全表示，全村人口一千四百多人，老人人口佔三成，這些長者大多無法自行騎車，出門須先搭計程車到麥寮或台西市區，再轉搭公車，不然就要兒孫回來載，常因此打消出門念頭，現在有公車，出門方便多了。

雲林監理站站長吳孟峰表示，公路總局為改善雲林縣偏鄉公共運輸，補助現有客運延伸路線或增設站牌，四美村是由台西客運由虎尾—麥寮路線增加靠站，每天安排六個班次往返，將試辦三個月。

雲164線便道害命 縣府允改善

另外，雲林縣道一六四線北港樹腳里段因配合新街大排整治工程封道，縣府另闢便道供車輛通行，但設計不當、欠缺照明設備，交通事故頻傳，甚至有鄉民摔死，地方怨聲四起，要求「做一條村民安全回家的路」；縣府指出，三天內改善便道缺失。

水林鄉民、雲林縣家長協會理事長李明遠說，村民在該路段發生事故死亡，水林人只要一條平安回家的路很難嗎？雲林縣府工務處指出，已請廠商進場復工，並同步要求水公司儘速遷移水管，有關民眾反映的照明、便道入口等問題將在三天內改善，春節車流疏導將調整交通設施因應。

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