〈中部〉雲林首設 台大分院燒燙傷加護病房揭牌

2019-01-16

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣第一個燒燙傷加護病房昨天揭牌啟用，台大雲林分院院長黃瑞仁表示，燒燙傷設備與醫療團隊都比照總院，給予病患最高規格治療與身心復健，希望燒燙傷加護病房「備而不用」。

院方︰設備比照總院 盼備而不用

規劃燒燙傷加護病的雲林分院外科部主任楊永健表示，雲林分院燒燙傷加護病房有二個病床，具有獨立隔離病房、獨立出入動線、獨立衛浴、馬桶設備、防塵設備及水療設備等，醫療團隊有整形外科醫師、加護病房專科醫師、專科護理師、職能治療師及社工師等，提供全面醫護。

黃瑞仁指出，雲林縣每年平均約有卅七位大面積燒燙傷病患，因雲林沒有燒燙傷加護病房，過去需轉送彰化或嘉義，現在有了燒燙傷病房，可以減少病人轉診奔波之苦，降低傷口減染、危及生命風險，給予最迅速安全治療。

黃瑞仁表示，八仙塵爆台大收治卅三位燒燙傷病人，並創下全部痊癒紀錄，雲林分院燒燙傷加護病房規格、設備與醫護團隊全部比照總院，提供雲林緊急救護能量。

台大雲林分院副院長馬惠明表示，燒燙傷加護病房籌建經費一千五百多萬，感謝衛福部補助七百萬元，未來燒燙傷加護病房治療以提高大面積燒傷的存活率和社會重返率為治療目標。

立委劉建國指出，台大雲林分院是縣內唯一的重度級急救責任醫院，目前對於燒燙傷面積小於廿％可以治療，但超過這範圍的大面積燒燙傷則需要燒燙傷加護病房照顧，很高興首家燒燙傷中心能夠設置。

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