〈中部〉《台中》挺王義川 卓榮泰二度站台

2019-01-16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市北屯、北區立委補選，民進黨候選人王義川昨晚到元保宮廟口開講，該黨主席卓榮泰二度站台助選時強調，立委補選五席，包括台北、新北、台南等原來是民進黨的席次，都不能失去，「三席上是和國民黨打成平手！沒贏」，「要贏是要看台中、彰化」，要搶攻原國民黨席次，將要聯合作戰「攻城掠地」，他希望黨公職能全面輔選。

卓榮泰強調，民進黨敗選後一個多月，進行全面改組、換黨主席、人事調整，週一也完成內閣改組，要讓選民看到民進黨改變，改組才能成功，否則只是繼續輸，他強調，現在的民進黨是全新、改變的黨，將提高黨中央與地方行政效率，以大軍壓境與採用大戰略、大戰區、聯合做戰等方式攻城掠地，他將一一請託議員、里長等全力輔選。

卓榮泰還強調台中立委補選是林佳龍雪恥的一戰，敗選是中央執政缺失，「要還林佳龍公道」，希望選民「上次沒投林佳龍，這次投王義川補償」。王義川也說，只要大家認得王義川、比較學經歷、看看政見公報，就會投給自己。

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