〈中部〉《台中》市政會議移師谷關 網友揶揄「空氣好嗎？」

2019-01-16

〔記者張菁雅、黃鐘山／台中報導〕市長盧秀燕為兌現選前「與民互動零距離」承諾，啟動「行動市政會議」，首場會議昨日到和平區谷關舉行。盧秀燕表示，和平區是離市府最遠的行政區，物產也最豐富，到谷關開市政會議，除了行銷當地觀光及農產品，也藉由谷關的好空氣，再次宣示對抗空污的決心。

各區輪流召開 盧要向市民報告

盧秀燕表示，政府存在目的就是為民眾服務，應該主動「接地氣」，未來市府會規劃隔週前往全市廿九個行政區召開「行動市政會議」，向市民報告、請益。她說，在就職典禮發放谷關空氣瓶，一方面是展現對抗空污的決心，另一方面是讓大家看見谷關、看見和平、看見梨山，希望吸引民眾到谷關享受好空氣。

前市長「和平專案」 盧允續推

和平區長林建堂及多位區民代表、里長均出席市政會議，區民代表羅清輝表示，前市長林佳龍任內推動「和平專案」，每兩個月帶市府團隊到和平區聽取地方意見，已解決大部分困難，請市府繼續執行「和平專案」。盧秀燕當場承諾，並表示，「好的東西會繼續延續，不分藍綠」。

網友貼照提問空品 盧：會緊盯

另外，昨天市區的空氣品質不佳，民眾在臉書貼出霧茫茫的照片提問：「請問谷關空氣好嗎？」還揶揄市府未卜先知，在市區空品不良時，選擇在谷關開會。

盧秀燕昨天一早也在臉書表示，「當西海岸一片霧霾，沒有一個城市能置身事外時，作為中火所在地，我們要比別人更在乎、更努力！」她強調，解決空污是她最重要的市政任務之一，她一定親自緊盯。

台中7個站呈橘燈

根據環保局監測資料顯示，台中的大甲、清水、文山、大肚、龍井站等七站昨天呈現橘燈，其他則是黃色普通等級，指標污染物為PM2.5細懸浮微粒。台中市在山海屯及市區共十六處空品測站，山上谷關沒有設置測站。

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