〈南部〉消防員危險加給加成 今入帳

2019-01-15

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市消防局從今年起首度為消防職人員編列新增的每月「危險加給加成」費用，確定有著落了！一月份的消防員危險加給加成確定在一月十五日匯入同仁帳戶、入袋為安；市警局的員警繁重加給加成費預估最快在一月十七日至十九日之間匯入同仁帳戶。

員警繁重加給加成 最快17日匯入

由於台北市警、消人員已提升編列繁重、危險加給經費，六都警、消有希望比照辦理的，台南市府與警察、消防局於去年著手規劃，消防局將計畫提報市府備查，並提列經費，市府同意將「危險加給加成」在人事費項下列入預算。

外勤消防員 每月可多領近六千元

台南市府雖同意支付警、消人員繁重、危險加給經費，但考量市庫財政仍不充裕，決定比照高雄市標準、分級加成發放。消防局表示，該局外勤人員依全額八千多元加七成發放，外勤消防員每月可多領近六千元危險加給；內勤消防人員加四成，可多領二千六百多元。

因為今年一月份已過了近一半，有消防人員發現一月初發放的薪水並無危險加給加成，質疑這項新政策是否跳票？

消防局說明，新市長黃偉哲甫上任，全力支持這項新政策，因該局業務單位初次辦理本案，意外造成誤會，實感抱歉，這筆一月份的危險加給加成已確定一月十五日會匯入消防同仁帳戶。

消防局與警察局都表示，因新市長上任，一月份這筆新經費發放確有市長簽准行政作業的特殊狀況，二月起這繁重、危險加給加成會連同薪水在月初發放，不致延宕。

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