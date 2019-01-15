〈南部〉馬公市區淨空 大量塗銷停車格

2019-01-15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕新縣府新做法！澎湖縣長賴峰偉指示相關單位塗銷市區停車格，將車流引入地下或其他平面停車場，保持馬公市區道路交通順暢，雖然立意良善，但未有相關配套措施，引爆民怨反彈，認為縣府對觀光客友善，卻對在地居民不友善。

賴峰偉上任整頓 汽車格變機車格

由於澎湖市區道路為日治時期規劃，未考慮日後的車流及人流量，因此道路普遍狹窄，馬公市鬧區交通亂象整頓，一直是新任縣長當務之急；賴峰偉上任後指示相關單位，以中正商圈為中心，進行周遭道路停車格規劃，大量塗銷路邊停車格，取而代之的是劃設機車格。

長者及孕婦無法走太遠 店家怨生意變差

新措施實施後，部分民眾開車前往市區購物，臨停就會遭到警方勸導、驅離，若是離開車輛，就會吃上九百元罰單，讓民眾相當不滿，認為縣府塗銷停車格，導致車輛無處可停，若在冬季東北季風時，上了年紀的長者及孕婦，無法步行較遠的距離，有人認為政策無配套措施就草率上路，有圖利機車族、歧視汽車族之嫌，鄰近店家也叫苦連天，客人臨停購物被連趕好幾次，生意一落千丈。

交通隊：老弱下車不會立刻開單告發

針對民怨，警察局交通隊表示，目前為整頓陣痛期，警方多以宣導為主，同時目前周遭縣府、中正國小及文光國中地下停車場都有足夠停車位，呼籲民眾多多利用，至於老弱婦孺臨停下車，警方也會兼顧情理，不會立刻開單告發，大家一起為交通改善努力。

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