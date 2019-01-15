〈南部〉消費力強 漢神衝出200億年營業額

2019-01-15

〔記者洪定宏／高雄報導〕漢神百貨及漢神巨蛋購物廣場昨天公布去年（二○一八）營業額，兩館合計二○五．五億元，其中漢神巨蛋高達一三六．五億元，年度成長率六％，刷新高雄百貨紀錄，穩居南台灣百貨龍頭地位，凸顯高雄人的消費能力，打破又老又窮的抹黑說法。

打破又老又窮的抹黑說法

漢神百貨台灣區執行長南野雄介表示，受到國內外經濟不景氣影響，台灣百貨零售業面臨買氣疲軟的危機，但漢神百貨及漢神巨蛋購物廣場逆勢成長，關鍵在能夠針對消費者需求，盤點賣場各業種狀態，持續進行計畫性的改裝。

以漢神巨蛋為例，因為平均每月進館高達一二○萬人次，吸引瑞士高級保養品牌la prairie進駐，並打造亞洲首間美妍中心；日本知名的餐飲連鎖店「牛角次男坊燒肉店」、「餃子的王將」、「千房大阪燒」及「太羽魚貝專門料理店」，都跳過中北部，直接到高雄開設台灣第一家店。

漢神百貨創立於一九九五年，年營業額曾突破一百億元，受到商圈北移影響，降至百億元以下；漢神巨蛋於二○○八年開幕，營業額逐年成長，只花六年、也就是在二○一四年首度跨過百億元大關，二○一七年達到一二八．七億元，二○一八年再衝上一三六．五億元。

南野雄介強調，在斥資數億元、歷經一年的精工打造後，漢神百貨一、二、三樓集結了全球十二大精品，將於本月二十五日試營運，再於三月中旬盛大開幕，成為全台精品最齊全的旗艦百貨。

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