〈南部〉演訓又惹怨 恆春公所盼軍方自辦睦鄰

2019-01-15

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕位於屏東恆春半島的三軍聯訓基地近期展開演訓，震耳欲聾的砲擊聲響，再次引發基地周邊居民怒火，希望恆春鎮公所補助安裝氣密窗；恆春鎮公所除重申經費運用在公共建設，戶數太多難以公平補助，除期盼提高補助金額，也行文國防部「睦鄰經費交回軍方自行處理」。

居民再爭補助安裝氣密窗

三軍聯訓基地一年演訓超過一百五十天，噪音、煙塵長期影響恆春居民生活，這幾天演訓聲響再次引發居民怒火。

長期爭取住戶安裝氣密窗的恆春律師張怡及居民黃雅蘭等人，認為牡丹鄉旭海村已經發放五十四戶、每戶五萬元補助，恆春受害居民卻一毛都領不到，恆春鎮公所浪費國軍補助在豎孤棚、協助辦活動、道路水溝等其他支出上，變相將國軍補助當成鎮公所的小金庫，剝奪受害民眾的權益，軍方對此濫用補助的情況視而不見，也是幫兇。

公所︰已行文國防部盼自行處理

恆春鎮公所主秘王崇信指出，聯訓基地對恆春半島一年影響超過一百五十天，但最高每年一千萬元的睦鄰經費，這幾年安裝路口監視器及公共設施就不夠，遑論周邊四千戶設置隔音窗。

「已行文國防部，盼睦鄰經費交回軍方自行處理。」王崇信強調，睦鄰經費是軍方「委託」恆春鎮公所辦理，提報後都經過軍方審核，所有細項都公布在網頁上，既然軍方及部分居民認為「氣密窗」項目可行，鎮公所也已行文軍方，希望軍方能自行辦理睦鄰補助，鎮公所願意配合。

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