〈南部〉永達學院廢宿舍遭「鴿」據 惡臭引抗議

2019-01-15

〔記者葉永騫／屏東報導〕位於屏東的永達技術學院大湖體健休宿舍大樓，因為長期無人管理，遭上千隻野鴿入侵，儼然成為全國最大鴿舍，大量排泄物產生惡臭引起附近民眾反彈，深恐引發禽流感疫情，屏東縣議員方一祥昨天會同縣府環保局、農業處等相關單位人員到場勘查，將行文地主限期改善，永達技術學院校長李耀松說明，宿舍大樓已賣出，校方無權管理。

校長︰已賣給董事 校方無權管理

永達技術學院在四年前停招後，學校八樓高的大湖體健休宿舍以一億四千五百萬元賣給董事會的董事，高教工會還為此提出質疑，但大樓賣出後卻無人管理，任由大批野鴿入侵，整棟大樓充滿野鴿，排泄物到處都有，每到傍晚時分，上千隻野鴿在附近飛翔，發出的惡臭味讓附近居民相當困擾，更擔心引發禽流感疫情，造成附近畜牧業重創。

方一祥昨天會同環保局、衛生局、農業處、大湖里長方順豐等人到場勘查，只見上千隻鴿子在大樓內活動，但因大門緊閉，無法進入內部勘查，附近居民紛紛表達不滿，要求政府拿出對策。

李耀松說，該大樓已售出，不歸永達管理，但不便透露地主姓名。

環局︰將函文地主改善 否則開罰

方順豐說，日前他曾到大樓內部勘查，發現堆積厚厚一層排泄物，又髒又臭，向永達反映也未獲改善，任憑環境繼續惡化。環保局表示，將查明地主，函文要求限期改善，否則就依廢棄物清理法開罰。

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