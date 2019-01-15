〈南部〉在地旅遊服務 問路店破800家

2019-01-15

〔記者王涵平／新營報導〕台南問路店突破八百家，其中免費WiFi服務超過五百家，南市觀旅局表示，問路店成為認識在地特色的重要據點，持續進行招募。

逾500家提供免費WiFi服務

南市觀光旅遊局指出，與南市店家協力設置問路店，公部門提供店家文宣架、文宣摺頁、觀光導覽地圖等旅遊服務設備。迄今問路店遍及卅七區，達八百一十五家，其中統一超商占三百八十五家，提供全年無休廿四小時服務。

觀旅局表示，除定期辦理問路店中英日語教育訓練課程，及景點實地導覽課程，也特別與統一超商合作，利用該公司既有訓練課程，進行問路店服務理念介紹與座談交流，提升台南旅遊的第一線服務品質，讓遊客感受台南最直接的熱情與貼心服務。

英、日等外語服務 也逾百家

例如安平古堡旁的安平蜜餞物產館，傳統磚瓦屋三合院，特色產品之一是冰釀梅汁，老闆相當好客，遊客過年到安平天后宮走春後，不妨沿著巷弄找尋很有「古早味」的問路店，認識在地特色。

觀旅局指出，台南問路店經營型態多元，包含旅宿業、觀光遊樂業、地方文化館、便利商店、美食、伴手禮等觀光旅遊相關產業，具有英、日等外語服務的也逾百家。

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