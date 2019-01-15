〈南部〉關山花海綻放 逾13公頃迎賓

2019-01-15

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣關山鎮農會今年種植超過十三公頃的花海，除了向日葵，還有超過十公頃的三色波斯菊，波斯菊迎風綻放，向日葵近日也接力盛開，豔麗花景令人眼花撩亂，吸引許多民眾和旅客入花田取景拍照，一旁米國學校跟著受惠，無論是農夫市集攤位或賣場都買氣強強滾。

位在花田旁 米國學校買氣增

花田裡三色波斯菊交錯盛開，金黃太陽花也陸續展現熱情，偕妻開車沿著縱谷台九線欲前往海端探訪親友的陳先生，經過關山花海，目光被美景吸引，忍不住停下車欣賞，直呼太美了！隨後走進米國學校又是一個小確幸，「看米、聽米、吃米、玩米、買米」的碾製米體驗，讓夫妻倆收穫滿滿。

關山鎮花海主要分布在米國學校周邊，成為在地表演團體最佳的宣傳照拍攝布景。關山鎮農會表示，除了花海，這次添加多種公共意象，歡迎各地民眾前來賞花拍照。另外，米國學校是假日遊客選擇伴手禮和短暫休息的中點，也是小鎮人潮眾多的景點，為讓更多人深度認識米國學校，推出必修、選修課程，包括「環保製米體驗」、「香米真空包裝製米體驗」、「田媽媽大碗公體驗」等豐富課程，歡迎有興趣民眾洽詢報名。

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