〈南部〉台灣燈會「巨鮪來富」主燈 大鵬灣畔安座

2019-01-15

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年台灣燈會是三十年來首度移師屏東縣，昨天黑鮪魚主燈「巨鮪來富」基座正式於東港大鵬灣畔安座，未來底座和燈高共十六公尺，透過滑軌基座讓主燈「無死角」，交通部觀光局長周永暉表示，今年燈會主燈首度嘗試在水岸旁以無邊際概念設置，邀請民眾夜遊湖，從水域一睹主燈風采。

可三百六十度旋轉 下月19日點燈

台灣燈會今年以「屏安鵬來、光耀三十」為題，二月十五日先試營運，十九日正式點燈，三月三日閉幕，今年以東港「黑鮪魚」作為主燈造型，並命名為「巨鮪來富」，突破往年以生肖為造型的慣例。

昨天安座典禮，周永暉及屏東縣長潘孟安擔任主祭官，屏東在地四位立委蘇震清、鍾佳濱、周春米及莊瑞雄都到場，基座由吊車吊掛入岸際的固定式水泥平台，接著精準卡入滑軌，未來可三百六十度旋轉。

另有東港小鎮燈區及屏東綵燈節

潘孟安說，台灣燈會將在大鵬灣國家風景區打造四十二公頃的「主題樂園式燈會」，大鵬灣主燈區內含廿個特色燈區，還有東港小鎮燈區及屏東綵燈節等，已推出十個遊程及廿二個加值遊程，邀請民眾前來體驗屏東之美，「一日遊太緊湊，二日遊不過癮，三日遊最超值，四日遊不嫌少，五日遊最剛好」。

周永暉表示，主燈「巨鮪來富」基座安座過程平順，燈會結束後將永久留在大鵬灣國家風景區展示，屏東不只大鵬灣、小琉球，還有許多充滿風情的小鎮，值都得民眾來體驗。

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