〈台北都會〉台北市長柯文哲3月中赴美 7天訪4城市

2019-01-15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲預計三月訪美，行程以美東為主，總計七天，除訪華府，還包括東岸大城紐約、波士頓、亞特蘭大等地，主要拜訪當地生技、新創產業，還會和當地留學生、僑界進行交流，另外也不排除在華盛頓安排演說。

柯文哲昨於市長室外受訪，談到近期傳出他悄悄成立「國際政經戰情室」，工作內容除分析國際情勢外，三月訪美行程更是戰情室的實兵操作處女秀。柯則表示，身為市長，本來就要監看國際局勢、國內經濟走向，因此在十一樓（市長室所在樓層）有專門彙報的機構。

據了解，戰情室成員包括北市府副發言人陳冠廷，以及北市府秘書處主任研究員李縉穎、陳建璋等人。陳冠廷說，沒有實質上的戰情室，只是幕僚團隊會彙整不同局處的重要資訊，包含國際、內政情勢等，讓市長掌握，特別是日韓等理念相近、地理位置接近、政經情勢緊密接觸的國家。

對於外界解讀戰情室就是為了二○二○布局，陳冠廷說，柯身為首都市長，本來就必須要和各國駐地、外交單位、商業單位有非常緊密的交流，這是柯的工作內容之一；中央部會如行政院、總統府也都有類似機制。

對於在華盛頓發表演說，柯文哲直言，客隨主便，目前還在安排行程。至於演講內容是否會超出城市外交範疇？柯笑說：「我還沒講你怎麼知道。」陳冠廷說，這次訪問美國，重視的是實質產業交流，不是比規格，而是比內容。

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