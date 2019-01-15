〈台北都會〉預立「善終」諮商 台北市指定10家醫院

2019-01-15

〔記者周彥妤／台北報導〕亞洲第一部保障病人善終自主權專法「病人自主權利法」上路，凡年滿廿歲、具完全行為能力，可透過諮詢簽署「預立醫療決定」，事先規劃若日後人生走上最後一哩路，要選擇接受或拒絕醫療。台北市衛生局昨宣布指定十家醫院做為「預立醫療照護諮商機構」，諮商門診採電話預約制，諮商完畢後也可返家考慮是否簽署。

諮商門診採電話預約制

據「病主法」規定，只要病人符合末期病人、處於不可逆轉的昏迷、永久植物人狀態、極重度失智、其他經中央主管機關公告之病人狀況等五大條件，且有預立醫療決定者，醫療機構或醫師得依其預立醫療決定，終止、撤除或不施行維持生命治療或人工營養及流體餵養。

即起每週至少提供14診次

衛生局昨指出，北市十家指定醫療機構包括七家醫學中心（台大醫院、台北榮民總醫院、台北馬偕醫院、新光醫院、萬芳醫院、國泰醫院及三軍總醫院）與三家區域醫院（台北市立聯合醫院、台北醫學大學附設醫院及振興醫院），即起每週至少提供十四診次服務，後續會再陸續增加。

衛生局醫事管理科科長何叔安表示，要簽署預立醫療決定，須歷經預立醫療照護諮商，確立意願即可簽署決定書；若尚須考慮，亦可回家簽署，再至醫療諮商機構上傳，並註記於健保卡。而指定醫院諮商門診皆採預約制，民眾如有需求，可洽詢各指定醫院諮詢電話。

中、低收入戶 聯醫全額補助

至於諮商費用，北市聯醫社工室主任楊君宜表示，目前北市聯醫針對中、低收入戶全額補助，居家失能及癌症病患則待衛福部與衛生局訂定後才能確認；衛生局醫事管理科視察吳秀娥也提到，除了北市聯醫外，其餘醫療院所還在規劃中，還沒辦法提供中低收入戶、居家失能、癌症病患諮商補助，後續會再努力。

衛局：每小時不可超過3500元

衛生局表示，衛福部日前已拍板規範，一人每小時不可超過三千五百元，諮商時間不得少於一小時，超過一小時者可另外酌收費用。

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