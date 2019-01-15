〈台北都會〉2020立委選舉 台北市卡位戰提前開打

2019-01-15

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）補選還未結束，二○二○年北市其他五區立委選戰，不少人卻已提前表態，國民黨部分包括丁守中陣營前發言人詹為元、不分區立委王育敏，就連落選議員歐陽龍也被點名；現任議員更有新黨潘懷宗及國民黨郭昭巖、鍾小平、羅智強。民進黨除現任議員高嘉瑜表態，許淑華也準備參選。

大安區表態參選爆炸

大安文山區可謂表態爆炸，現任立委賴士葆面臨黨內逼宮，包括議員羅智強，前議員林奕華，以及這次落選的前議員歐陽龍都磨刀霍霍；王育敏原本鎖定北投區，但丁守中派詹為元參選，外傳王可能改鎖定大安文山區。

北投區多人挑戰吳思瑤

北投區狀況一樣詭譎，議會盛傳，國民黨部分人士要延續二○一六年模式運作，不提名參選人，禮讓潘懷宗；但先前傳出要選淡水區立委的不分區立委柯志恩，也被點名可能參選，各個都想挑戰民進黨現任立委吳思瑤。

至於內湖南港區除現任立委李彥秀，該區資深議員闕枚莎也躍躍欲試；該區民進黨目前僅高嘉瑜表態參選，但民進黨內人士分析，高黨內人緣不佳，除非黨中央直接徵召，否則循正常初選機制，高將困難重重。

中山松山區國民黨立委蔣萬安實力堅強，民進黨一直以來鎖定議員梁文傑挑戰，不過前觀傳局長簡余晏民間呼聲也高。

中正萬華區現任時力立委林昶佐，不僅面臨國民黨議員郭昭巖、鍾小平挑戰，民進黨恐不再禮讓，前議員顏聖冠也可能參選。

信義區泛藍票倉 許淑華可能參戰

信義區屬於泛藍票倉，但現任立委費鴻泰也面臨黨內挑戰，不少人點名議員王鴻薇、秦慧珠參選，民進黨則有現任議員許淑華可能參戰。

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