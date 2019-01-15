〈台北都會〉《台北市立委補選》藍綠五五波 柯家軍拚逆轉勝

2019-01-15

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）補選倒數十二天，民調領先的民進黨候選人何志偉、居次的國民黨候選人陳炳甫，在媒體鏡頭前不攻擊對手、不炒熱對手聲勢，但地方組織戰打得火熱；其中，何志偉頻舉辦宛如造勢大會的社區聯歡晚會，陳炳甫近日則串聯新黨、無黨等泛藍議員擴大影響。暫居落後的「柯家軍」參選人陳思宇陣營未放棄打空戰攻擊對手，但新計畫是「打帶跑」，並在地方開直播見面會，盼年輕選票可左右選情。

預估投票率不高 應屬組織動員

中選會尚未公告大同區及士林區卅八個里選舉人數，二○一六年選舉有廿六．八四萬人，投票率為六十九％。補選投票率不高，陳炳甫曾評估約三、四成；民進黨台北市黨部主委陳正德則估三成五以上，投票主要族群將是組織可動員的傳統社區、長者，意即強打網路聲量的台北市長柯文哲陣營、陳思宇較吃虧。

選後首戰 民進黨全黨力挺何志偉

何志偉上週六舉辦音樂造勢會，民進黨主席卓榮泰、桃園市長鄭文燦皆出席，現場擠進上千人，堪稱民進黨九合一大敗後首場大型造勢活動。陳正德不諱言，傾全黨之力，透過補選提升綠營支持者士氣，關鍵是二○二○大選；不僅今天邀請里長辦座談會，本月廿日選前一週還要在社子辦造勢晚會。

陳思宇推直播 將空戰轉為實體選票

但陳思宇陣營指出，傳統造勢活動已不再像十年前一樣激情，選民要看政策、提升在地產業、台灣發光發熱，而年輕人並非不投票，在低投票率情況下，年輕選票更可左右選情；為了將網路純空戰轉化為實體選票，愛吃美食的陳思宇將密集舉辦景點直播見面會，推銷在地產業、美食，也有助於社區經濟。

陳炳甫黨內要角頻站台 營造團結

至於陳炳甫今則打「大咖牌」，與國民黨副主席郝龍斌、前議長吳碧珠、前立委丁守中合體車隊拜票，搶攻選情較弱的士林選區。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，已密集召開固本會報，由黨幹部分頭拉票；此外，國民黨、新黨、無黨籍議員也都串聯協助陳炳甫，預計本週、下週將有泛藍團結的造勢活動。

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