〈台北都會〉動脈取栓術 腦中風救援時間延長

2019-01-15

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽區恩主公醫院新添多功能血管攝影設備，並引進動脈取栓技術，神經內科醫師朱海瑞表示，取栓技術與傳統的血栓溶解劑相比，腦血管疾病的黃金救援時間延長到六小時；恩主公醫院院長吳志雄表示，希望提供地區民眾更完善的醫療資源，提升腦血管疾病的治療效率。

根據統計，腦血管疾病在國人十大死因排名第四，新北市每年增加約八千名病患，腦中風類型又以缺血性腦中風最多，血管阻塞造成腦血液流量不足，導致腦部組織缺血壞死和功能喪失，若未在黃金三小時內即時處置，容易引起嚴重後遺症甚至死亡。

朱海瑞說，傳統的急性腦缺血型中風是施打血栓溶解劑，但有諸多限制，包含發作時間等，只有三分之一的患者能夠疏通，仍有部分患者有失能、殘障等後遺症。

他說，動脈取栓技術是從大腿以打針方式，將直徑○．五公分的腦導管經過主動脈、頸動脈到腦部血管顯影，發現血栓後開通進行復流，將黃金三小時延長到六小時，也能縮短術後恢復時間，最快隔天就能下床。

朱海瑞指出，如果血栓位置在腦部末梢血管，動脈取栓技術就會受限，這需要儀器和醫師評估，民眾只要發現手腳無力、口齒不清、臉部歪斜不對稱，就要立即送醫。

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