〈台北都會〉三重獨老圍爐 獲贈年節物資

2019-01-15

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市三重區三千多位獨居長輩，昨天在先嗇宮董事長李乾龍成立的「慈暉志工團」帶領下，上午先到三重空軍一村郊遊，中午再到台北凱薩飯店圍爐，國民黨主席吳敦義也到場參加，長輩們獲贈羊毛背心、頸枕、豬肉鬆和紅包等年節物資，喜迎新年。

吳敦義致詞時，感謝財團法人林堉琪先生紀念基金會董事長林謝罕見、董事林鴻道的熱心贊助，他也肯定前三重市長李乾龍號召成立的慈暉志工，運用民間資源，全年風雨無阻為一百多位獨居長輩送餐，李乾龍雖然卸任市長多年，仍以先嗇宮董事長名義繼續行善。

李乾龍也感謝三重區長劉來通及前區長楊義德等人持續辦理送餐服務，送餐的基金全數來自民間企業、宮廟和社團，並未使用政府預算，持續十七年不間斷，每位慈暉志工的愛心都讓人感佩。

格致中學也將全校師生捐獻的零用錢，分送給每位長輩各六百元紅包；企業家宋至浩、三重福隆宮、先嗇宮及宏國集團董事長林鴻道、新北市政府社會局，也分別贈送長輩羊毛背心、紅包、豬肉鬆和頸枕，讓長輩安心過好年。

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