〈台北都會〉〈新北立委補選〉「綠」余天征戰 「藍」擬徵召鄭世維

2019-01-15

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市第三選區（三重區）立委高志鵬因案判刑定讞，因此辦理立委補選，從昨天起登記到十八日截止，首日無人登記。民進黨已確定徵召前立委、市黨部主委余天上陣，他預計在十七日登記；國民黨方面，最遲在今天決定人選，可能徵召國民黨文傳會副主委鄭世維。

首日無人辦理 18日截止

余天、李亞萍夫婦昨天上午接受廣播電台專訪，余天感嘆說，他在政治圈打滾十一年，很後悔當初踏入政壇，他本來唱歌唱得好好的，為什麼民進黨要徵召他呢？他原本屬意李亞萍參選，因為在家都是太太說了算，他相信李亞萍到立法院也能夠替民眾發聲，但因為她的戶籍不在三重區，由於李亞萍一直反對他參選，他也跟黨中央協調小組表明「多給年輕人機會」，沒想到協調小組召集人鄭文燦最後仍打電話要他來選。

余天說，三重區的選民不管藍綠，他都有很深的情感，在三重區參選很有把握，先前第一次選舉已經跑透透；余天並說，他會努力贏得選舉，也會邀請蔡英文總統站台助選。李亞萍則抱怨說，民進黨內派系多，很多人紅著眼睛搶位置，她也想加入「討厭民進黨」，但並不是討厭全部，而是討厭某些部分，民進黨越看越像國民黨，國民黨則越來越像民進黨，國民黨已經穿上布鞋、草鞋，民進黨反而穿上皮鞋、講話文謅謅讓老百姓聽不懂，民進黨很多人不知道什麼是接地氣，一天到晚穿西裝，領帶打得跟真的一樣。

另外，在國民黨方面，原本勸進二○一四年參選三重區立委落敗的國民黨新北市黨部主委李乾龍再披戰袍，但李表示年紀大了，主張交棒給年輕人，經多方徵詢，新北市工商策進會總幹事、前立委朱俊曉，前議員胡淑蓉、前民政局長江俊霆都表示沒意願，國民黨一度陷入找不到人的窘境。

國民黨目前擬徵召曾任台北縣議員的鄭世維參選，他表示，如果黨徵召他，會勇於承擔並全力以赴，但假如有更好的人選，他也會全力輔選。

九合一大選民調失準 余天：應深切檢討

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市第三選區立委補選的民進黨參選人余天，昨天接受廣播電台專訪，對於九合一大選，民進黨的民調失準，余天表示應深切檢討；他並說，黨中央很少聽取基層民眾的心聲、沒有接地氣，政務官想到什麼政策就獨自發表，沒有跟部會和基層充分溝通。

主持人詢問說，參選新北市長失利的行政院長蘇貞昌，中央黨部在選前宣稱民調和對手侯友宜的差距小於一％，但投票結果卻輸了近三十萬票，民進黨在新北市是否做假民調？余天表示，民調都是中央黨部做的， 蘇貞昌和他都跑得很勤，選舉結果是完全想不到的，「這是中央的問題」。

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