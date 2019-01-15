〈台北都會〉新北國民黨議員「護航」市長 同黨議長怒嗆摔槌

2019-01-15

〔記者賴筱桐／新北報導〕第三屆新北市議會昨天召開臨時會，原本排定市長侯友宜今天到市議會進行前瞻計畫預算的專案報告，但國民黨籍市議員葉元之提議變更議程，擬取消專案報告，「護航」用意明顯；國民黨籍的議長蔣根煌堅持照原案通過，葉元之質疑「議長比較偏民進黨」，引起蔣根煌不滿，怒摔議事槌裁示休息，蔣走下台後怒嗆「不然不要開啊！」大會最後決議維持專案報告，採一問一答進行。

葉元之曾任市府新聞局主任秘書等職務，是「朱立倫的子弟兵」，去年底首次在板橋區參選就高票當選；在新北市長選戰廝殺時，他也多次為侯友宜辯護並猛批蘇貞昌。

提變更議程 擬取消今進行前瞻預算報告

葉元之發言說，市議會要求新任市長進行前瞻計畫預算的專案報告，這是上一屆議會的決議，本屆是否適用有待討論，他建議改用書面報告即可。

無黨籍市議員陳世榮反駁說，前瞻預算請新任市長專案報告是他在上個會期的提案，因為侯友宜在選舉期間曾表示，中央給新北市的前瞻預算是零元，與事實明顯不符，雖然這是上一屆大會的決議，但預算審查有延續性，如果上一屆的決議不算數，市府預算案乾脆全部退回重審算了。

綠營議員：前瞻預算 侯友宜都搞不清楚

市議會民進黨團總召集人何博文也說，新北市在前瞻預算究竟拿到多少經費，連當時的副市長（指侯友宜）都搞不清楚，究竟用在哪些地方建設？議員有權監督，市長更應該熟悉狀況，專案報告確有必要；民進黨市議員鍾宏仁表示，預算審查一讀會時，只要碰到前瞻計畫的項目都提送大會討論，等新市長專案報告後才審查，這是當初審查預算的條件之一。

國民黨籍市議員王威元緩頰說，業務報告可請副市長代表，市長如果長時間被綁在議會，會影響市政推動。

蔣根煌：市長不來 議會豈不是自打嘴巴

擔任主席的蔣根煌表示，市政是延續的，既然上一屆議會已做成決議，如果市長不來，議會豈非自打嘴巴？公信力何在？他主張侯友宜應該專案報告，裁示照案通過。

大會決議維持專案報告 採一問一答方式

葉元之再度舉手發言想要阻撓，他質疑何博文發言兩次，議長就裁示照案通過，「議長哪有這樣子，你都比較偏民進黨喔！」這番言語引發蔣根煌不滿，怒摔議事槌並裁示休息，下台後還怒嗆說：「不然不要開啊！」其他議員連忙上前安撫情緒。大會最後決議，今天下午兩點由侯友宜到議會專案報告前瞻計畫預算。

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