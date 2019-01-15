〈北部〉捐白米助弱 陳松生40年不間斷

2019-01-15

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮八十五歲的陳松生，從一九六四年開始即不斷捐款行善，一九八○年起，遵照母親的囑咐捐贈白米，四十年從不間斷，陳松生昨天再捐一萬台斤白米，由苗栗縣長徐耀昌代表接受，將幫助縣內的清寒戶及獨居老人。陳松生說，有生之年，這項愛心會持續做下去。

竹南鎮民眾服務社榮譽理事長陳松生，早年家境清寒，惟一生樂善好施，後來經營運輸業有成，陳松生從一九六四年開始，只要在媒體等管道得知有人生活陷困境，他都及時伸出援手，捐錢及捐棺等，也認養苗栗家扶中心學童等。

一九八○年起，陳松生每年遵照其母親陳劉尾老太太的囑咐，將每年為老太太祝壽的經費移作寒冬送暖用途，當時就開始捐白米五千台斤給國民黨苗栗縣黨部助弱勢。

二○○五年，陳老太太過世，陳松生仍秉持母訓，維持每年捐米獻愛心，數量也從五千台斤增加到一萬台斤。

往年都是由陳松生的兒子陳漢璋代表捐贈，今年剛好捐贈白米滿四十年，陳松生昨天拄著拐杖出席捐贈，由徐耀昌及苗栗縣黨部主委林祥川代表接受，徐耀昌也頒贈「義行楷模」牌匾感謝他的善行。

陳松生說，能夠幫助別人，感到很高興，在有生之年，將會繼續做下去。陳松生的兒子陳漢璋表示，父親樂善好施的精神是子女最好的言教、身教，要將節儉、濟貧家風一代一代傳承下去，能做的會盡量去做。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/