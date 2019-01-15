〈北部〉林圀宏看診 病患先問名

2019-01-15

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕「林醫師，您的名字怎麼念啊？」中國醫藥大學新竹附設醫院心臟血管科主任林圀（音同國）宏，看病時最常聽到的一句話；由祖父取名的林圀宏，因為特殊名字，從小到大發生不少笑話，行醫之後，他常順勢以名字話題作為開場白，增加看診的親切度。

林圀宏表示，從小到大名字常被念錯，有人念成「囧」，有人乾脆跳過不念，發生過很多有趣的笑話。就學期間，老師點名點到「林」之後拉長音，他就會主動舉手說「又」；看診時，病患常常問他的名字怎麼念？「字典查得到嗎？」但電腦輸入名字，圀字常變成亂碼，徒增困擾。

林圀宏說，他這個圀字可是由唐朝皇帝武則天創的字，原本在框框裡的是武字，因有被框限的疑慮而改為四方，意指當時唐朝國力強盛、國土四面八方 ；日本僧人到唐朝學習中國文化，就把這個字帶回日本，日本也有不少人用這字取名，例如德川家康後代取名「德川光圀」。

由於林圀宏的祖父受日本教育薰陶，因此取這個圀字，希望他成為正義使者，如今倒是成了仁醫。

林圀宏專長心臟疾病之急重症治療照護，目前身兼中華民國心臟學會及台灣心律學會委員。中醫大開院近一個月，心臟血管科團隊已完成四個心導管手術。

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