〈北部〉中央補助1.4億 竹市香山蓋運動中心

2019-01-15

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府推動「一區一運動中心」目標，繼東區、北區運動中心啟用後，市府教育處昨天表示，教育部體育署已核定補助一．四億元興建香山運動中心，就位在香山行政中心旁，將提供室內游泳池、體適能中心等運動設施，並以「全齡化」與「共融」為設計理念，會設計輪椅運動場館和高齡樂齡運動營養區，滿足銀髮健康、親子同樂、身障友善等八萬居民運動需求。

6大運動設施 全齡化設計

市府教育處表示，香山區長期缺乏室內運動空間，未來運動中心座落在香山行政中心旁停車場用地，規畫興建地上三層、地下一層的建築，會有溫水游泳池、韻律教室、體適能中心、綜合球場、羽球場與桌球場等六大核心運動設施，也會設置兒童遊戲室、環狀空中跑道。

此外，香山運動中心的特色為「全齡化」與「共融」設施，包括為高齡者及身障朋友量身打造樂齡運動營養區、運動傷害防護室，以及無障礙多功能社區教室，規劃過程中也納入身障團體意見，包括打造適宜身障者的泳池及輪椅運動場館等；針對高齡者，也會提供長輩正確飲食與運動建議。

市長林智堅說，竹市運動人口多，東區新科國民運動中心和北區竹光國民運動中心已相繼啟用，香山區雖有香山綜合運動場，但民眾運動健身，仍需多功能室內運動場館，因此興建香山運動中心，是市府「一區一運動中心」目標。

明年初動工 估後年底完工

教育處表示，香山運動中心從兩年前開始進行香山區停十用地新建、ＯＴ營運管理等可行性評估，並進行先期工程規劃，這項提案已獲教育部體育署一．四億元補助，並進入設計規劃階段，預計明年初動工，二○二一年底完工，將提供香山區民眾全齡皆宜的室內運動場域。

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