〈北部〉竹南路邊停車收費 拚年中上路

2019-01-15

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮市區停車亂象層出不窮，竹南鎮公所擬實施路邊停車收費，但政策遲未見進展，許多鎮民聲聲催。竹南鎮長方進興表示，停車收費政策仍持續推行，但之前因道路改善工程導致劃設作業延宕，再加上原訂實施範圍尚須修正，正請公所員工加速辦理，力拚今年中上路。

竹南鎮人口數逾八萬五千多人，為全縣第三大城鎮，再加上緊鄰科學園區，遷入人口急速增加，卻也衍生停車空間不足問題，導致市區違停亂象層出不窮，民眾抱怨連連，公所遂跟進苗栗及頭份市，依據使用者付費精神實施路邊停車收費，增加車位輪轉率，解決交通問題。

因道路改善工程延宕

而原定去年底上路的政策，卻因適逢部分道路進行前瞻計畫道路改善工程，使得停車格劃設作業無法進行，實施期程也被迫順延，許多鎮民不斷關切何時才會正式實施，也疑慮是否因改朝換代後政策停擺。

鎮長方進興強調，仍持續推動停車收費政策，但原擬劃設的環市路內市區範圍及部分道路，雖可增加一千兩百個收費停車格，但部分路段恐會產生使用率過低問題。

下月重新評估縮減範圍

方進興表示，目前以洽公機關、學校、銀行周邊使用率高範圍優先劃設，二月將重新評估範圍，進行局部性縮減，避免因使用率低，導致政策上路後部分路段又中止收費，朝令夕改造成鎮民困擾。

方進興說，確定實施範圍後，將依規定進行劃設作業，屆時將邀集地方里長、警分局、附近居民共同研勘，後續將督促員工加速辦理，力拚今年中政策上路。

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