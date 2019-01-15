〈北部〉《桃園》赴泰考察惹議 客家局︰無不法

2019-01-15

〔記者李容萍／龍潭報導〕市府客家事務局局長何明光，去年十二月十六日至廿一日帶隊十五人前往泰國進行六天五夜的考察，但考察結束後檢舉信滿天飛，本報昨接獲爆料指該團每人近八萬元團費，比一般行情高出一倍，且有半數團員並非客家事務局人員，質疑客家事務局為慶祝市長鄭文燦連任而亂花公帑、瀆職。

客家事務局主秘饒佳汶對此表示，因泰國台灣客家同鄉會邀請市府參加該會理事長交接典禮，為強化桃園市與東南亞國家客屬團體的連結而組隊參加。

饒佳汶說，因市府配合中央「國家級台三線浪漫客庄大道計畫」爭取前瞻基礎建設，經客家委員會核列「桃園浪漫茶香大道客庄茶故事園區」、「永安海螺文化體驗園區」、「桃園市乙未戰爭紀念公園及地下停車場規劃設計暨工程案」等三案計畫，共獲客委會補助十億元。為強化前瞻建設的內涵，因此另邀代辦前述工程的工務局、新建工程處相關人員共同考察觀摩泰國人文環境、場館空間營造、在地產業發展、文化保存、傳統工藝推廣等經驗，以做為桃園市形塑浪漫台三線和客家產業及文化發展的政策參考，赴泰考察經費支出共一百一十五萬餘元，相關機票、住宿等費用均按國外出差旅費報支要點規定支給，並無不法。

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