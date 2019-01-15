〈北部〉《桃園》東埔活動中心上梁 5月完工啟用

2019-01-15

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府在桃園區東埔公園旁興建「東埔市民活動中心」，昨天舉行上梁典禮，市長鄭文燦出席表示，東埔市民活動中心工程費約二千三百萬元，為地上兩層的中小型活動中心，將設成長教室、社區關懷及Ｃ級長照據點等空間，預計五月完工啟用，可成為市民集會、研習的休憩活動空間。

鄭文燦指出，東埔市民活動中心落成後總樓地板面積約二○六坪，設有多功能集會空間、體健設施室及多功能教室等，方便市民集會、研習及舉辦活動，另應當地居民需求，也會建置戶外體育設施。

鄭文燦說，活動中心附近的民光街已經打通到春日路連接民光路，道路變得更開闊，桃園夜市未來將設有捷運站，交通會更方便，也會與小檜溪重劃區等鄰近生活圈連結得更緊密，帶動區域生活品質的提升。

多元功能 綠色概念為主軸

「結合東埔公園旁的休閒運動設施，串聯成更完善的休憩空間。」桃園區長陳智仁說，東埔市民活動中心以節能環保的綠色概念為設計主軸，可與公園景色融為一體，多元的功能也能拉近與民眾的距離。

陳智仁表示，活動中心除有多功能集會空間、體健設施室等多樣化的市民活動空間外，也會設立關懷據點，促進銀髮長者的社會參與，活動中心外部也可結合東埔公園的運動公共設施，讓周邊里民有完善的運動休憩場域。

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