〈北部〉《桃園》春節急診 19大醫院全天候

2019-01-15

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕農曆春節將至，市府衛生局昨公布轄內卅五家綜合或專科醫院春節期間看診狀況，部分醫院春節假期仍會開設若干科別門診，衛生福利部桃園醫院將開類流感門診，而十九間大型醫院急診都會維持廿四小時服務。詳細門急診開設情形可至衛生局官網查詢。

部分醫院春節仍開設門診

林口長庚醫院二月二日至二月四日（除夕）門診休診，二月五日（初一）至二月七日（初三）上午各交叉開兩科門診，包括耳鼻喉科、兒科、內科，二月八日（初四）恢復正常門診；衛生福利部桃園醫院除夕及初二至初三上午開設內科、外科、婦科、兒科及類流感門診，初一僅開類流感門診，初四恢復正常門診。

桃園區聖保祿醫院二月二日到七日休診，但二日上午開設內科、外科、婦科、兒科門診，初四恢復正常門診；桃園敏盛醫院二日至農曆初三休診，初四上午至夜間分別開設內科、婦科、兒科、外科、眼科等門診，初五、初六停診。

中壢區天晟醫院二月二日至農曆初二停診，初三開設內科、兒科、外科、骨科及牙科門診，初四整天開診，初五僅上午開診；平鎮區壢新醫院及楊梅區天成醫院，二月二日至農曆初二停診；龍潭區國軍桃園總醫院二月二日及四日上午開設內科、外科及兒科門診，其餘科別春節期間休診。

此外，秉坤婦幼醫院、福太醫院、宏其婦幼醫院二月二日至初二休診，宋俊宏婦幼醫院二月三日至初二休診，但均提供廿四小時接生服務。

市府指出，春節期間民眾如有心理諮詢、毒品防制、防疫、長照服務及食品安全等問題，都可撥打1999市民服務專線或334-0935衛生局專線。另可上衛生局官網「春節不打烊服務專區」查詢。

桃園市大型醫院農曆春節門診開設情形

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