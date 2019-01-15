〈北部〉頭份增簡易交流道評估 6度流標

2019-01-15

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕中山高速公路頭份交流道及周邊道路，每逢上、下班尖峰時段壅塞不堪，苗栗縣議員陳光軒前年邀集國道高速公路局等相關單位會商，研擬於交流道北側兩公里的興隆里隆頂街增設「北入南出」簡易交流道，獲高公局認同並交由苗栗縣政府進行可行性評估，但一年來卻流標達六次，使該案依然難產。

提報程序繁瑣 廠商興趣缺

苗縣府工務處表示，投入兩百萬元擬進行隆頂街增設簡易交流道可行性評估，但去年卻六度流標，有廠商反映，因高公局對增設簡易交流道的提報程序繁瑣，還須考量車流量及聯外道路是否符合設置要點等，使得作業時程拉長，成本勢必增加，導致廠商興趣缺缺。

頭份市因鄰近新竹科學園區、竹南科學園區，近年來人口不斷成長，許多上班族利用中山高頭份交流道及台一線省道中華路往返通勤，但每逢上、下班尖峰時段，大量車輛湧入交流道導致回堵至國道，周邊道路也交通大打結。

陳光軒指出，位於交流道北側兩公里處的隆頂街空間足夠，並可利用周邊高工局邊坡土地設置「北入南出」簡易交流道，不僅工程簡單期程短，經費也較為節省，經高公局初步評估也認為相當可行。

苗縣府擬放寬付款條件

苗縣府工務處表示，近期會邀集廠商了解難處，研擬放寬付款條件等，盼使後續作業得以順利進行，早日解決頭份交流道交通問題。

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